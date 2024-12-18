ريال مدريد بطل كأس القارات للأندية على حساب باتشوكا المكسيكي

توج ريال مدريد بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم بفوزه 3-صفر على باتشوكا المكسيكي على استاد لوسيل في قطر اليوم الأربعاء الموافق اليوم الوطني للبلاد.

ومنح كيليان مبابي التقدم لريال مدريد بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 37 وأضاف رودريجو الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

واختتم فينيسيوس أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقب الأول للبطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، التي حلت محل كأس العالم للأندية التي تغير نظامها لتقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا على أن تستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى في الصيف المقبل.



