فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" خلال حفل "ذا بيست" عن عام 2024 الذي أقيم اليوم "الثلاثاء" في العاصمة القطرية الدوحة، بينما احتفظت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة خط وسط برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم للعام الثاني تواليا.

وحقق فينيسيوس"24 عاما" الجائزة لأول مرة، بعدما سجل 24 هدفا في 39 مباراة بكل المسابقات، ليساعد فريقه على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما سجل أيضا في نهائي دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند.

وقال فينيسيوس خلال تتويجه بالجائزة "بدا من المستحيل الوصول إلى هنا عندما كنت صغيرا. جئت من مكان صغير وأنا الآن في أفضل فريق في العالم.

"أشكر الجميع وأريد الاستمرار مع ريال مدريد لفترة طويلة".

كما توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وقال أنشيلوتي خلال الحفل "أشعر بالفخر للحصول على هذه الجائزة، أشكر "الفيفا"، وأريد أن أشكر ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي منحني فرصة أن أكون مدرب أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف مازحا "أود مشاركة الجائزة مع لاعبي فريقي الذين يستمعون أحيانا لكلامي".

وفازت بونماتي "26 عاما" بالجائزة للمرة الثانية تواليا، بعدما ساعدت فريقها على الفوز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي، في موسم احتفظ فيه برشلونة أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسجلت بونماتي في قبل النهائي والنهائي عندما فازت إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية في فبراير شباط الماضي.

كما فازت بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات للعام الثاني على التوالي في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت بونماتي عبر الفيديو "أنا ممتنة للحصول على هذه الجائزة.. لقد كان عاما كبيرا مع النادي والمنتخب".

وتوج أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام عن هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر الماضي.

وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال في العام على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

مدافعون: داني كاربخال -أنطونيو روديجر - روبن دياز - وليام ساليبا

لاعبو الوسط: جود بلينجهام - رودري - توني كروس

مهاجمون: الأمين جمال - إرلينج هالاند - فينيسيوس جونيور







