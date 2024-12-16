24 هدفاً و33 بطاقة ملونة تتصدر مشهد الجولة العاشرة لـ«الهواة»

تصدرت الأهداف الغزيرة والبطاقات الملونة مشهد مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد أن استمتع جمهور المسابقة بنحو 24 هدفاً خلال المباريات الست التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة، في وقت أشهر فيه الحكام 33 بطاقة ملونة، منها 3 ورقات حمراء، واعتلى العربي صدارة الدوري برصيد 22 نقطة، بعد أن استغل غياب المتصدر الظفرة عن مشهد مباريات هذا الأسبوع بسبب الراحة الأسبوعية محققاً الفوز بثنائية على الجزيرة الحمراء، ويتراجع فارس الظفرة للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

تضييق الخناق

وتمكن دبا الفجيرة «النواخذة» من استعادة نغمة الانتصارات وتشديد الخناق على فرق الصدارة بعد أن أمطر مرمى غلف إف سي بنتيجة 5 - 2 ليصل النواخذة برصيده إلى 19 نقطة ويزاحم العربي والظفرة في المقدمة، وفاجأ يونايتد إف سي ضيفه الفجيرة وفاز عليه بنتيجة عريضة 5 - 3 لينفرد «سماوي الهواة» بالمركز الرابع برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد الإمارات الخامس المتفوق على يونايتد صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

صراع المراكز

وتملك 3 فرق رصيد 11 نقطة، وتحتل من المركز السادس حتى الثامن، وهي الفجيرة ومصفوت والذيد، وكان مصفوت قد وقع في فخ التعادل ضد الحمرية بهدف لكل فريق في المباراة الأولى للمدرب الوطني عيد باروت، مدرب الحمرية، وحضرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف أيضاً خلال مباراة مجد والذيد، ويحتل حتا المركز التاسع برصيد 9 نقاط، يليه كل من الحمرية والجزيرة الحمراء برصيد 7 نقاط لكلا الفريقين، وفي المركزين الثاني عشر والثالث عشر تأتي فرق مجد وغلف إف سي برصيد 6 نقاط، وأخيراً غلف يونايتد بأربع نقاط.

هدافون

وفيما يتعلق بترتيب الهدافين، فقد اعتلى البرازيلي ديغو فارياس، محترف دبا الفجيرة، صدارة اللاعبين برصيد 9 أهداف، يليه كل من: محمد ديوب لاعب العربي، وأنور محمد من غلف إف سي برصيد 7 أهداف، ثم لويس توريس نجم يونايتد برصيد 6 أهداف.

من جهتها، قررت لجنة المسابقات إقامة المباراتين المؤجلتين من الأسبوع الثالث بسبب مشاركة دبا وحتا ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة 20 ديسمبر الجاري، وتجمع المباراتان كلاً من دبا الفجيرة، الذي يستقبل جاره الفجيرة، إلى جانب حتا الذي يستضيف الظفرة على أرضية ملعب حمدان بن راشد بنادي حتا، وتتوقف المسابقة لأسبوعين بسبب مشاركة منتخب الإمارات ضمن بطولة كأس الخليج في الكويت.