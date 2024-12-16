عجمان يتقدم للمركز العاشر في «دورينا».. وهزيمة تاسعة للعروبة

فشل العروبة في إيقاف هزائمه في دوري أدنوك للمحترفين والتي وصلت إلى 9 بعد الخسارة أمس أمام ضيفه عجمان على أرضية ملعبه بنتيجة 2-0، ولم يستغل رجال المدرب البرتغالي برونو بيريرا المدير الفني للعروبة إقامة اللقاء على ملعبه ليتعرض الفريق إلى هزيمة جديدة أبقته في مركزه الأخير برصيد 3 نقاط جمعها بعد الفوز على بني ياس مع تلقيه لتسع هزائم في المسابقة، لتزداد وضعية الفريق حرجاً أسفل الترتيب، وفي المقابل تمكن عجمان من استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقي البرتقالي هزيمتين على التوالي أمام الجزيرة والشارقة، لكن الصربي غوران المدير الفني لعجمان عرف كيف يعود من رحلة الساحل الشرقي بالعلامة الكاملة التي رفعت رصيد الفريق إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

وتبدو فترة توقف المسابقة جيدة للفريقين، وذلك لتصحيح الأوضاع وترتيب الأوراق من جديد تأهباً لقادم المباريات التي تستأنف عقب إقامة مباريات كأس الخليج في الكويت.

بدوره، هنأ غوران مدرب عجمان لاعبي فريقه بنيل النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة، وحاولنا فيها التسجيل بقدر الإمكان، حيث تحقق لنا ذلك في آخر أنفاس المباراة، وتمكن لاعبونا من استغلال أخطاء الفريق المضيف وزيارة الشباك في مناسبتين، وهذا هو الأهم، ولفت غوران إلى أنه سيقوم باستثمار فترة التوقف لتصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء والهفوات قبيل قادم المباريات في المسابقة.

من جانبه، أكد البرتغالي بيريرا مدرب العروبة، أن فريقه استحوذ على غالبية زمن المباراة ولاحت له العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن عجمان تمكن من هجمتين من تسجيل هدفين، ولذلك لم يحالفنا الحظ في الفرص السهلة التي حصل عليها لاعبو العروبة.