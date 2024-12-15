هوفنهايم يتعادل مع دورتموند في الدقائق الأخيرة بالدوري الألماني

تعادل هوفنهايم في الدقائق الأخيرة مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم دورتموند بهدف سجله جيوفاني رينا في الدقيقة 46، وأدرك هوفنهايم التعادل عن طريق جاكوب برون لارسن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع دورتموند رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، وهو بعيد بفارق نقطتين فقط خلف لايبزج صاحب المركز الرابع والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

على الجانب الآخر، رفع هوفنهايم رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.