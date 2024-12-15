أتلتيكو مدريد يفوز على خيتافي ويخطف وصافة الدوري الإسباني

اقتنص أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإٍسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه خيتافي 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الوحيد في المباراة عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة 69.

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري والحادي عشر في آخر 11 مباراة، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونةالمتصدر الذي يلعب اليوم الأحد مع ليجانيس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وخطف أتلتيكو مدريد المركز الثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد، والذي أهدر نقطتين ثمينتين أمس السبت، بتعادله مع مضيفه رايو فاييكانو 3/3 بنفس الجولة، علما بأن الريال لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر،تجمد رصيد خيتافي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.