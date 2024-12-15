غوارديولا غير نادم على تمديد عقده مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لا يشعر بأي ندم بعد تمديد عقده لمدة عامين رغم معاناة الفريق الحالية.

حقق مانشستر سيتي فوزا واحدا فقط خلال ست مباريات في جميع المسابقات منذ الكشف عن تمديد عقد المدرب الإسباني الشهر الماضي مما يعني بقاءه مع الفريق حتى عام 2027.

وبعد سلسلة من العروض المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بات حامل اللقب يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة وبفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

وخرج سيتي بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي ويحتل المركز 22 في جدول دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-صفر أمام يوفنتوس الإيطالي.

وأقر غوارديولا بأن مستوى فريقه مؤخرا أثر على نومه ونظامه الغذائي، لكنه لا يشعر بأي ندم بشأن تمديد عقده مما سيطيل فترة عمله في سيتي إلى 11 عاما.

وردا على سؤال بشأن إذا كان قد شعر بالندم إزاء التزامه تجاه النادي، قال غوارديولا "قطعا لا.

"لن أتمكن من النوم، حتى أسوأ من الآن، إذا فكرت في الرحيل بينما النادي في هذا الوضع. مستحيل. ربما يقيلونني، يمكن أن يحدث ذلك.