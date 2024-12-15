الهلال السوداني يتصدر المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على مولودية الجزائر

فجر فريق الهلال السوداني مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه مولودية الجزائر بنتيجة 1 / صفر في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا

سجل الموريتاني جيسوما فوفانا هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 76، ليهدي الفريق السوداني ثلاث نقاط ثمينة في ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر.

بهذا الفوز يرفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المولودية عند 4 نقط في المركز الثاني بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.

و تعادل مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1 / 1 ليصبح رصيد مازيمبي نقطتين في المركز الثالث، بينما يتذيل الفريق التنزاني الترتيب بنقطة واحدة.