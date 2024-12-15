ليفربول وأرسنال يواصلان نزيف النقاط بالدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد التعادل مع ضيفه فولهام بنتيجة 2/2 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، أمس، تقدم فولهام مرتين، قبل أن يعادل ليفربول النتيجة، ليتعثر للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله 3/3 في المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد، وليفقد أربع نقاط ويمنح منافسيه فرصه لتقليص فارق النقاط، ولكن ليفربول بقى في قمة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما فولهام فظل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

كما خيم التعادل السلبي على مباراة أرسنال مع إيفرتون، أمس، في المرحلة ذاتها، وحصد كل فريق نقطة واحدة ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الوصيف، مقابل 15 نقطة لإيفرتون في المركز الخامس عشر، وتعثر أرسنال للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله في الجولة الماضية مع فولهام 1/1، وتعادل أرسنال للمرة السادسة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وخسارتين.