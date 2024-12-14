نيوكاسل يونايتد يهزم ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا عريضا على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بهدف جاكوب ميرفي في الدقيقة 30، وأمطر مرمى ضيفه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لبرونو جيمارايش وألكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي في الدقائق 47 و50 و60.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و5 هزائم.

أما ليستر سيتي تجمد رصيده عند 14 نقطة بعد خسارته الثامنة في الدوري، ليتراجع للمركز السادس عشر.

وفي نفس التوقيت، سقط وولفرهامبتون بالخسارة أمام ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 1 / 2 .

تقدم إبسويتش بهدف ذاتي سجله مات دوهيرتي لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 15، وسجل ماتيوس كونيا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وخطف الضيوف نقاط المباراة بهدف في توقيت قاتل سجله جاك تايلور في الدقيقة 94.

وبقى إبسويتش في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقاط، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).