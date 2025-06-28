رونالدو: جددت تعاقدي مع النصر لرغبتي في التتويج بلقب سعودي

قال كريستيانو رونالدو إنه اتخذ خطوة تجديد عقده مع النصر لرغبته في التتويج بلقب مهم مع النادي المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، موضحا رفضه لفكرة اللعب في كأس العالم للأندية لكي يكون في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل.

وأعلن النصر يوم "الخميس" أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده 42.

وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. ومنذ ذلك الحين خاض 105 مباريات في كل المسابقات سجل فيها 93 هدفا.

وقال رونالدو في فيديو نشره النصر عبر منصة إكس "هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر.

"لا زلت أؤمن بذلك ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن أنني سأكون بطلا في السعودية".

وأضاف "بالطبع منذ أول يوم لي هنا كنت أحمل مسؤولية إحداث تغيير، ليس فقط في النصر بل في السعودية أيضا".

ورغم فوز رونالدو بكأس العرب للأندية الأبطال مع النصر، فإنه لم يتمكن من قيادته للقب الدوري.

وأوضح هداف ريال مدريد السابق (40 عاما) أنه رفض اللعب في كأس العالم للأندية، في نسختها الموسعة المقامة حاليا الولايات المتحدة، لكي يحصل على الراحة اللازمة قبل موسم شاق.

وتابع "كان لدي بعض العروض للعب في كأس العالم (للأندية) لكن أرى أنها لم تكن فكرة منطقية. أعتقد أنه من الأفضل أن أحظى براحة جيدة واستعداد جيد لأن الموسم المقبل سيكون طويلا وسينتهي بكأس العالم.

"أريد أن أكون مستعدا ليس فقط للنصر بل أيضا لمنتخب (البرتغال). لهذا قررت أن ألعب نهائي دوري الأمم الأوروبية وألا أستمع لأي عرض وطبعا أن أستمر في هذا النادي الذي أحبه".

وساهم رونالدو في تحقيق البرتغال لدوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بعدما سجل هدفا في النهائي أمام إسبانيا قبل أن تحسم بلاده اللقب بركلات الترجيح أمام بطلة أوروبا.





