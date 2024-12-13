مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على فيكتوريا بلزن.. ولاتسيو يعتلي قمة الدوري الأوروبي

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي زحفه نحو مراكز المقدمة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحافظ مانشستر يونايتد على صحوته في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة.

وبادر ماتي فيدرا بالتسجيل لمصلحة فيكتوريا بلزن في الدقيقة 48، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد ويرد بهدفين حملا توقيع نجمه الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقتين 62 و88 على الترتيب وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السابع، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

من جانبه، ارتقى لاتسيو الإيطالي لصدارة الترتيب، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وافتتح الفرنسي لوم تشاونا التسجيل لمصلحة لاتسيو مبكرا في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل البوركيني بيرتراند تراوري لأياكس في الدقيقة 47، لكن الفريق المضيف لم يهنأ بتعادله كثيرا، بعدما أحرز النيجيري فيسايو ديلي باشيرو، والإسباني المحنك بيدرو رودريجيز الهدفين الثاني والثالث للفريق الإيطالي في الدقيقتين 52 و77 على الترتيب.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو الإسباني، في حين توقف رصيد أياكس، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت الخميس عن فوز بورتو البرتغالي 2 / صفر على ضيفه ميتييلاند الدنماركي، واندرلخت البلجيكي على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2 / 1، وريال سوسييداد الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 3 / صفر، وليون الفرنسي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 3 / 2، وبودو جليمت النرويجي على ضيفه بشكتاش التركي 2 /1، وإيلفسبورج السويدي على كارباج أجدام الأذربيجاني 1 / صفر، فيما تعادل جلاسكو رينجرز الأسكتلندي مع ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي 1 / 1.

كما تغلب روما الإيطالي 3 / صفر على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، وباوك سالونيك اليوناني على ضيفه فرينكفاروش المجري 5 / صفر، وسان جيلواز البلجيكي على ضيفه نيس الفرنسي 2 / 1.

كما تعادل أولمبياكوس اليوناني بدون أهداف مع ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي، وهوفنهايم الألماني مع ضيفه ستيوا بوخارست الروماني بالنتيجة ذاتها، ولودوجوريتس رازاجراد البلغاري مع ضيفه ألكمار الهولندي 2 / 2، ومالمو السويدي مع ضيفه جالطة سراي التركي بنفس النتيجة.

يذكر أن الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى سوف تصعد مباشرة لدور الـ16 بالبطولة، في حين تلعب الأندية التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحقا فاصلا من أجل التأهل للأدوار الإقصائية.