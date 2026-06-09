من الكلب "بيكلز" إلى "مؤامرة التعادل".. حكايات غيرت تاريخ كأس العالم!

هل تتخيل أن زجاجة عطر كانت سبباً في ضياع حلم منتخب كامل، أو أن كلباً أصبح بطلاً قومياً لإنقاذه كأساً ذهبية من ضياع محقق؟ خلف أضواء الملاعب الكبرى وأهداف المونديال الأسطورية، يختبئ عالم آخر من "الجنون الكروي". إنها حكايات لا تُروى في كتب الأرقام، بل هي "أم الغرائب" التي حوّلت كأس العالم عبر 90 عاماً من مجرد حدث رياضي إلى أكبر مسرح للدراما والكوميديا والغموض.

في مونديال 2026، دخلت السياسة الملاعب بشكل غير مسبوق، حيث تحول التحضير للبطولة في الولايات المتحدة إلى ملف سياسي ساخن. ارتبط اسم الرئيس السابق دونالد ترامب بالحدث منذ مرحلة تقديم الملف، حيث لعب دوراً محورياً في دعم ترشح أمريكا الشمالية، مؤكداً أن المونديال سيكون "حدثاً استثنائياً يظهر عظمة أمريكا".

لكن الحداثة تكمن في الجدل الذي أثاره هذا الربط؛ حيث انقسمت الآراء بين من رأى في تدخلات ترامب الرياضية "دعماً قوياً" يضمن نجاحاً تنظيمياً وتجارياً هائلاً، وبين من رأى في ذلك "تسييساً لحدث رياضي عالمي".

ومع انطلاق صافرة البداية في 2026، ظلت "بصمة ترامب" التنظيمية والتصريحات التي رافقت حملته لدعم الملف حاضرة في الأذهان، مما جعل مونديال 2026 ليس مجرد بطولة كرة قدم، بل اختباراً لقدرة الرياضة على تجاوز الانقسامات السياسية الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات التي سبقت البطولة.

أساطير السرقة والغموض

تبدأ الحكاية من واقعة سرقة كأس "جول ريميه" عام 1966 في إنجلترا، حيث تحولت البلاد إلى خلية نحل أمنية، إلى أن قاد الكلب "بيكلز" صاحبه للعثور على الكأس مدفونة تحت أوراق الشجر. وبالمثل، يظل لغز اختفاء "الظاهرة" رونالدو من نهائي 1998 قبل ساعات من المباراة أحد أعظم الألغاز الرياضية. كما لا ننسى واقعة التشيلي "روبرتو روخاس" عام 1990، الذي جرح وجهه بشفرة حلاقة خبأها في قفازه ليدعي الإصابة من ألعاب نارية ويوقف المباراة، قبل أن تكشف "فيفا" الحيلة وتوقفه مدى الحياة.

تدخلات القصور والسياسة

في نسخة 1930، قام الملك الروماني "كارول الثاني" باختيار تشكيلة منتخب بلاده بنفسه، مهدداً شركة نفطية بالإغلاق إذا لم تمنح لاعبيها إجازة للسفر. وفي مونديال 1982، نزل الشيخ فهد الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي، إلى أرض الملعب احتجاجاً على هدف فرنسي، مما أجبر الحكم على إلغائه. وفي البطولة ذاتها، ارتكب منتخبا ألمانيا والنمسا ما عُرف بـ "مباراة العار"؛ حيث توقف الفريقان عن اللعب ليتأهلا معاً ويقصيا الجزائر، مما دفع "فيفا" لتعديل القوانين. وفي عام 1974، كان اللاعب الألماني بول برايتنر يثير الجدل برفضه غناء النشيد الوطني بسبب أفكاره السياسية الماركسية، بينما في 1934، اتُهم الحكم "رينيه ميرسيه" بالانحياز لإيطاليا تحت ضغوط موسوليني الشخصية.

مفارقات الميدان

اضطر البرازيلي ليونيداس عام 1938 للعب جزء من المباراة "حافي القدمين" بسبب تمزق حذائه، بينما حاول حارس يوغوسلافي عام 1950 منع البرازيليين من التسجيل بإخفاء الكرة في جيب قميصه! كما شهدت "معركة سانتياغو" عام 1962 عنفاً دفع الشرطة للتدخل لإخراج المطرودين. وفي 1954، شهدت "معركة بيرن" اشتباكات دموية بين المجر والبرازيل في الممرات. وفي 1970، ألغى الحكم هدفاً لإيطاليا قبل أن يكتشف ثقباً في الشبكة ويحتسبه، بينما أكمل حارس ألمانيا الشرقية عام 1974 المباراة رغم إصابته بارتجاج حاد. وفي 1958، كان الحارس السويدي "كالي سفينسون" ينظف حذاءه في الملعب أثناء هجوم فريقه لشدة هدوئه! وفي 1970، لعبت المكسيك لدقيقتين بـ 12 لاعباً بسبب خطأ في التبديل.

أخطاء كارثية وتمثيل

في 2002، ادعى ريفالدو إصابة وجهه بكرة في فخذه ليطرد خصمه التركي ظلماً. وفي 1974، ركل مدافع زائير الكرة بعيداً قبل تنفيذ ركلة حرة للبرازيل ظناً منه أن إضاعة الوقت ستزيد مكافأته المالية! مارادونا جمع في 1986 بين "الغش" في هدف اليد و"الإعجاز" في هدف القرن. وفي 2006، سقط الحكم غراهام بول في خطأ كارثي بمنح لاعب كرواتي بطاقة صفراء ثالثة قبل أن يتذكر طرده! وفي 1998، سجل المدافع الإسباني غويكوتشيا هدفين في مرماه خلال نسخة واحدة، بينما في 1958، لعب البرازيلي خوسيه ألتافيني 90 دقيقة دون أن يلمس الكرة سوى 3 مرات.

حوادث منزلية ورحلات غريبة

غاب الحارس كانيزاريس عن مونديال 2002 بسبب زجاجة عطر سقطت في حمامه وأصابت قدمه. وفي رحلة 1930 الشهيرة، تدرب اللاعبون على ظهر السفينة المتجهة لأوروجواي، بل إن إحدى الفرق نسيت كرات التدريب واضطرت لصنع كرات من خيوط الصوف! وفي 1950، انسحب منتخب الهند، بينما كان مدرب إنجلترا يتجسس على الخصوم متنكراً بقبعة ومعطف! وفي 1990، انبهر لاعبو الإمارات بالعشب الطبيعي لدرجة التقاط صور "سيلفي" معه، وفي 1954، اضطر الألمان للعب بقمصان مستعارة من نادٍ محلي لأنهم نسوا حقيبة ملابسهم!

في 1986، أُطلق على مباراة إنجلترا وباراجواي لقب "مباراة الضباب". وفي 1990، استعان مدرب الأرجنتين بيلاردو بـ "عرافة" لتحديد ألوان جوارب لاعبيه، بينما كان حراس الثلاثينات يرتدون ساعات اليد في الملعب لمتابعة الوقت! وفي 2014، كانت "عضة سواريز" حديث العالم، وفي 2010، كانت "الفوفوزيلا" بطلة الضجيج. في 1938، طرد الحكم الجمهور بسبب التدافع. وفي 1954، فازت ألمانيا بفضل "مسامير الأحذية". وفي 1994، سقط فؤاد أنور على رأسه أثناء احتفاله. أخيراً، استُقبل المنتخب الإيطالي عام 1966 بالطماطم الفاسدة بعد خسارته من كوريا الشمالية في "يوم العار".