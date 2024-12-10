ليفربول يواجه جيرونا.. وريال مدريد يخشى وداع دوري الأبطال

يتطلع فريق ليفربول الإنجليزي إلى الاقتراب خطوة نحو حسم التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على فريق جيرونا الإسباني، اليوم، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري، ويسعى فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، لتحقيق انتصاره السادس على التوالي، في النسخة الحالية من البطولة، من أجل الاقتراب، وربما حسم التأهل لدور الـ16، إذا سارت بقية نتائج هذه الجولة في مصلحته، وذلك بعدما ضمن على الأقل اللعب في ملحق الصعود لدور الـ16. ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب دوري الأبطال، بنظامه الجديد المكون من 36 فريقاً، برصيد 15، محققاً العلامة الكاملة في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن.

كما يخشى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب شبح الخروج المبكر ووداع البطولة، عندما يزور أتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة من البطولة بنظامها الجديد، ووجد حامل اللقب نفسه في المركز الـ24 المخيب من أصل 36 فريقاً، علماً أن الأندية التي تحتل المراكز بين 25 و36 تقصى مباشرة من دور المجموعة الموحدة وتتأهل أول ثمانية مباشرة إلى دور الـ16.

في الوقت نفسه، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة قوية، يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على باير ليفركوزن الألماني، في أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2002، حيث يتألق كلا الفريقين في هذه النسخة من البطولة، ويحتل ليفركوزن المركز السادس في جدول الترتيب، بعد تعافيه بشكل لافت من هزيمته برباعية نظيفة أمام ليفربول، حيث حقق فوزاً كبيراً على سالزبورج النمساوي بخماسية نظيفة، في المقابل، يوجد إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في آخر ثلاث مباريات بدوري الأبطال.

وفي بقية المباريات، التي تقام اليوم أيضاً، يلتقي دينامو زغرب الكرواتي مع سلتيك الإسكتلندي، وكلوب بروج البلجيكي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع بايرن ميونخ الألماني، ويد بول سالزبورج النمساوي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، واستاد بريست الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي، ولايبزج الألماني مع أستون فيلا الإنجليزي.