كلباء يفشل في فك عقدة الجزيرة

فشل كلباء في فك عقدة الجزيرة للمباراة الـ14 في دوري المحترفين، وقنع كل فريق بنقطة وحيدة بعد نهاية اللقاء على إثر التعادل الإيجابي بهدف، وهو التعادل الثالث للنمور وفخر أبوظبي في عصر الاحتراف في وقت تمكن فيه الجزيرة من تحقيق الانتصار في 13 مباراة سابقة مع فوز يتيم لكلباء.

وكان فريق المدرب الصربي فوك رازوفيتش قريباً من وضع حد لسيطرة الجزيرة على نتائج المباريات التي جمعتهما معاً في دوري الأضواء لو حافظ رفاق الكابتن مهدي قايدي نجم كلباء على هدف التقدم الذي أحرزه قايدي بعد مرور 16 دقيقة على انطلاقة المباراة، لكن خبرة لاعبي الجزيرة بقيادة النجم الفرنسي نبيل فقير ظهرت في الوقت بدل الضائع بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء تمكن عبرها فقير من إنقاذ فريقه من الخسارة والخروج بنقطة التعادل، والذي يعتبر مرضياً لكلا الفريقين.

وقال فوك رازوفيتش، مدرب كلباء: كنا متفائلين بالفوز على الجزيرة، وذلك من واقع الجاهزية الجيدة للفريق الذي قدم مباراة كبيرة، لكن مشهد الفوز لم يكتمل. وفي اعتقادي أن الجزيرة لعب مباراة جيدة، وأن الفريقين قدما واحدة من أمتع المواجهات.

وقال المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، إن فريقه جاء للفوز، لكنه لم يخرج إلا بنقطة يتيمة، وعاب عموتة على لاعبيه كثرة ضياع الفرص السهلة أمام المرمى، مشيراً إلى أن الفريق أضاع مهرجان أهداف، وفي المقابل هناك بعض الأخطاء الدفاعية التي سهلت من مهمة كلباء، نتج عنها تسجيل هدف التقدم.