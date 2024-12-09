جماهير هولشتاين كيل تهاجم يورغن كلوب

حملت جماهير فريق هولشتاين كيل، الصاعد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لافتة تحمل صورة يورغن كلوب، المسؤول عن كرة القدم في شركة «ريد بول» وآخرين في مرمى النيران، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام لايبزغ 0 - 2، أول من أمس.

وكان كلوب، مدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، أعلن عن توليه منصب مدير شؤون كرة القدم في «ريد بول» ابتداء من يناير المقبل، وهي المؤسسة التي تملك العديد من الأندية.

ووصفت الجماهير في اللافتة المرفوعة، والتي تضمنت أيضاً أوليفير منتزلاف، رئيس «ريد بول» للرياضة، إلى جانب كل من ديتمار هوب ومارتن كيند، ملاك هوفنهايم وهانوفر، بأن المذكورين يحفرون قبر الكرة الألمانية.