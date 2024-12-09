قرعة نهائي تصفيات كأس آسيا 2027 اليوم

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم مراسم قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتتبقى ستة مقاعد لم يتم حسمها بعد في النهائيات، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في هذا الدور من التصفيات بالتساوي على ست مجموعات لخوض المباريات اعتباراً من مارس 2025، وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة من أهم بطولات القارة الآسيوية.

وتحلم تسعة من المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من التصفيات بأول تأهل تاريخي لنهائيات كأس آسيا، وهي أفغانستان وبوتان وبروناي دار السلام ولاوس والمالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وتيمور الشرقية، بينما تتطلع ثمانية منتخبات أخرى إلى العودة للحدث القاري، بعد ظهورها في نسخة 2023 في قطر.