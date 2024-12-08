غوارديولا : الإجهاد لم يكن سبباً في تعادلنا أمام كريستال بالاس

رفض جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلقاء اللوم على الإجهاد البدني في تعادل فريقه بعشرة لاعبين أمام كريستال بالاس بنتيجة 2/2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يفز السيتي حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة سوى مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالمسابقة حيث خسر أربع مباريات.

وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 8 نقاط مع المتصدر ليفربول بعد إلغاء مباراته أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بسبب عاصفة، بينما جمع كريستال بالاس 10 نقاط من آخر سبع مباريات في الدوري.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "سنرضى بالنقطة، أنا فخور جدا باللاعبين، وكفاحهم وعودتهم في النتيجة مرتين وسط ظروف صعبة".

وأشار "سيلهرست بارك ملعب صعب، والظروف المناخية القاسية أثرت على الفريقين، لكننا كافحنا كعادتنا". وأكد غوارديولا بلهجة حاسمة "لا، لم نعاني من الإرهاق، رغم لعبنا آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين، ويغيب عنا 7 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات بخلاف لاعبين آخرين شاركوا لدقائق عديدة".

وأوضح أن "كريستال بالاس فريق قوي بدنيا، لكننا حاولنا تحقيق الفوز، لذا أنا فخور للغاية بلاعبينا".

وقال غوارديولا عن هالاند مهاجم الفريق الذي سجل الهدف الأول في شباك كريستال بالاس، قائلا "نحن محظوظون جدا بوجوده معنا هذا الموسم، ومحظوظون بوجود ريكو لويس وبرناردو وإلكاي جوندوجان، وكل اللاعبين الذين يشاركون في المباريات بدون راحة.

وأتم غوارديولا تصريحاته "هالاند سجل هدفا مهما، ويهدد المنافسين دائما، نحن محظوظون بوجوده معنا في الفريق".