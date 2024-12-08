ريال مدريد يهزم جيرونا بثلاثية

واصل ريال مدريد تضييق الخناق على غريمه التقليدي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه جيرونا 3/صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الفوز في توقيت مناسب لريال مدريد الذي يستعد لمواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة الذي تعثر في وقت سابق من يوم السبت بالتعادل مع بيتيس 2/2.

ويملك ريال مدريد مباراة مؤجلة، قد يتمكن فيها من حسم الصدارة لصالحه في حال فاز بها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جيرونا عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم ريال مدريد عن طريق جود بلينجهام في الدقيقة 36، قبل أن يصنع اللاعب الإنجليزي الهدف الثاني الذي سجله التركي أردا جولر في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 62 سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لريال مدريد، ليضع حدا لسلسلة من المباريات السيئة مع الفريق في الفترة الأخيرة.