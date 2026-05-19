قضية "التجسس" تهدد مصير صعود ساوثامبتون للدوري الإنجليزي الممتاز

سيكتشف ساوثامبتون اليوم الثلاثاء ما إذا كانت آماله في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستتلاشى بسبب جلسة استماع تأديبية في اتهامات بالتجسس على منافسه ميدلسبره خلال حصة تدريبية قبل مواجهتهما في قبل نهائي الملحق الفاصل بدوري الدرجة الثانية.

وستنظر لجنة مستقلة في القضية التي أطلق عليها اسم "فضيحة التجسس"، لبحث ادعاءات بشأن ضبط شخص يعتقد ⁠أنه محلل تابع لساوثامبتون وهو يصور تدريبات ميدلسبره سرا من خلف شجرة قبل مباراتهما في قبل نهائي الملحق المؤهل لدوري الأضواء.

ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي اتهاما لساوثامبتون في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيل بارسونز الرئيس التنفيذي للنادي، إنهم يتعاونون بشكل كامل ‌مع إجراء مراجعة داخلية أيضا.

وتُوصف المباراة النهائية في ملحق دوري الدرجة الثانية بأنها "المباراة الأغلى في كرة القدم" بسبب العوائد المالية الضخمة التي يجنيها المتأهل إلى الدوري الممتاز.

وفاز نادي الساحل ‌الجنوبي 2-1 على ميدلسبره في مجموع المباراتين، ليتأهل لمواجهة هال سيتي في ‌النهائي المقرر إقامته يوم 23 مايو أيار الحالي على ملعب ويمبلي.

لكن ساوثامبتون قد ‌يحرم من فرصة خوض المباراة ‌إذا ثبتت إدانته بانتهاك لوائح رابطة الدوري الإنجليزي، والتي تمنع الأندية من مراقبة الحصص التدريبية للمنافسين خلال 72 ساعة من موعد ​المباراة التي تجمع بينهما.

ووفقا ‌لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة ​سكاي سبورتس، فإن الشخص المتهم بالتجسس ضبط ⁠وهو يسجل حصة تدريبية لميدلسبره من خلف شجرة قبل مباراة الذهاب، وتردد أنه ركض باتجاه ناد قريب للجولف عندما واجهه أحد موظفي ميدلسبره.

واتصلت رويترز بنادي ساوثامبتون للتعليق على هذه ​الاتهامات.

وأبدى ميدلسبره إحباطه بعد ⁠منعه من الانضمام إلى الإجراءات التأديبية، قائلا إنه يملك "أدلة واقعية ذات صلة" بواقعة التجسس المزعومة.

وطالب النادي باستبعاد ساوثامبتون من المباراة النهائية لحماية نزاهة اللعبة وردع أي محاولات مستقبلية للحصول على "أفضلية ⁠غير عادلة وغير قانونية" للصعود إلى دوري الأضواء.

وأوضح ميدلسبره أيضا أنه سيلجأ إلى القضاء إذا لزم الأمر.

وفي عام 2019، فرضت غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه إسترليني (267860 دولارا) على ليدز يونايتد وتوبيخه بتهمة التجسس على ديربي كاونتي.

واعترف مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز في ذلك الوقت، بأن جهازه الفني راقب تدريبات جميع منافسي النادي في ذلك ‌الموسم بعد طرد جاسوس من مقر تدريبات ديربي كاونتي قبل يوم واحد من مباراتهما في الدرجة الثانية.

وقالت رابطة الدوري ​الإنجليزي إنها تواصل الاستعداد لإقامة الملحق في موعده، لكنها حذرت المشجعين من أن هذا الموعد قد يتغير بناء على نتيجة جلسة الاستماع التأديبية.

وكان آخر ظهور لساوثامبتون في الدوري الممتاز في موسم 2024-2025، في حين يسعى ميدلسبره للعودة إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ هبوطه ​في موسم 2016-2017.