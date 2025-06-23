أتلتيكو يتمسك بالأمل أمام بوتافوجو.. وسان جيرمان يقابل ساوندرز

تنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع بوتافوجو، وباريس سان جيرمان مع سياتل ساوندرز، مساء اليوم، وتتنافس الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل لدور الـ 16، حيث يتربع بوتافوجو على القمة بست نقاط، يليه سان جيرمان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً على أتلتيكو مدريد بفارق المواجهات المباشرة، فيما يقبع سياتل ساوندرز في قاع الترتيب بلا رصيد. وستكون المباراة الأبرز في هذه المجموعة، هي المواجهة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، ويتعين على الفريق الإسباني الفوز في هذه المباراة، لتفادي الخروج المبكر من كأس العالم للأندية.

كان أتلتيكو استعاد توازنه، بعد هزيمته القاسية في المباراة الافتتاحية أمام سان جيرمان برباعية، وحقق النقاط الثلاث في الجولة الماضية، بالفوز على سياتل 3 - 1، لكن الفريق بوتافوجو تغلب على باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، بهدف نظيف، ويكفيه التعادل فقط للتأهل.

ويُعرف أتلتيكو بتقلب مستواه، فقد سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر عشر مباريات، وحقق الفوز في جميعها، بينما فشل في التسجيل تماماً في المباريات الأربع الأخرى، وخسر ثلاثاً منها.

وتبقى فرصة أتلتيكو مدريد في التأهل معقدة، ففي حال فاز باريس سان جيرمان، كما هو متوقع، على سياتل، فسيكون على أتلتيكو الفوز على بوتافوجو بفارق ثلاثة أهداف في ملعب «روز بول»، لقلب فارق الأهداف لصالحه. وتحتسب فقط الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة في النقاط، وبالتالي، قد تكون هزيمة أتلتيكو برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، عاملاً حاسماً سلبياً للفريق الإسباني. ولكن مهمة الفريق الإسباني ستكون صعبة للغاية، لا سيما أنه سيواجه فريقاً يعيش حالة من الثقة العالية، بعد الفوز في أول مباراتين، على سياتل ساوندرز وسان جيرمان.

واستطاع بوتافوجو أن يتفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أسابيع قليلة فقط من تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري الأبطال. وكان الفوز على سان جيرمان، هو أول انتصار لأي فريق من اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، على نادٍ أوروبي في كأس العالم للأندية منذ عام 2012، عندما هزم كورينثيانز فريق تشيلسي في النهائي.

ويكفي بوتافوجو الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن التأهل لدور الـ 16، الحالة الوحيدة التي يودع فيها بوتافوجو البطولة، هي خسارته بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في هذه المباراة، مع فوز سان جيرمان على سياتل ساوندرز.

وفي ذات التوقيت، يلتقي فريق سان جيرمان مع سياتل ساوندرز الأمريكي. ويعلم سان جيرمان أن الفوز سيكون كافياً للتأهل لدور الـ 16، خاصة أن الهزيمة المفاجئة لبطل أوروبا أمام بوتافوجو في الجولة الثانية، أدت إلى بقاء التأهل إلى الأدوار الإقصائية غير محسوم حتى الآن، في حين أن مضيفهم من الدوري الأمريكي، لم يحصد أي نقطة حتى الآن. وقد يكون التعادل كافياً لفريق سان جيرمان للتأهل لدور الـ 16، في حال عدم تحقيق أتلتيكو مدريد للفوز على بوتافوجو.

وفي الوقت الذي قد يحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط لحسم التأهل عن هذه المجموعة، فإن سياتل ساوندرز بحاجة إلى ما يشبه المعجزة الصغيرة، بالنظر إلى مركزهم في الترتيب، وأدائهم السيئ خلال البطولة. وتبدو المهمة صعبة للغاية، خاصة أن سياتل خسر أربع مباريات متتالية، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات على أرضه، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 2011.