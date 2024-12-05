"مواجهات نارية" للأندية العربية في مونديال2025

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 التيسُحبت اليوم الخميس في ميامي فريق الأهلي المصري في مواجهة إنتر ميامي في المباراةالافتتاحية، بينما يستهل الوداد المغربي مشواره بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب فيمجموعة ضمت أيضا العين الإماراتي ويوفنتوس.

وسيخوض الهلال السعودي مباراته الأولى أمام ريال مدريدبينما يستهل الترجي التونسي مشواره في البطولة أمام فلامنجو البرازيلي ضمن مجموعة تضمأيضا تشيلسي وليون المكسيكي.

وتقام النسخة الموسعة من البطولة في الولايات المتحدةبمشاركة 32 فريقا في الفترة من 15 يونيو حزيران حتى 13 يوليو تموز 2025.

وفيما يلي المجموعات الثمانية وفقا لما أسفرت عنه القرعة:

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي المصري- إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتليتيكو مدريد- بوتافوجو - سياتل ساوندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ - أوكلاند سيتي - بوكاجونيورز - بنفيكا.

المجموعة الرابعة: فلامنجو - الترجي التونسي - تشيلسي- ليون المكسيكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا رد دياموندز- مونتيري - إنتر ميلان.

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند -أولسان الكوري - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد المغربي- العين الإماراتي - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال السعودي - باتشوكا- رد بول سالزبورج.