مدرب ميلان: واثقون قبل مواجهة أتلانتا الصعبة

أكد باولو فونسيكا مدرب ميلان أن فريقه مفعم بالثقة قبل أن يحل ضيفاً على أتلانتا المتألق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غداً الجمعة ويتطلع لتقليص الفارق مع نابولي متصدر الترتيب.

وحقق ميلان فوزاً سهلا 3-صفر على إمبولي في الجولة الماضية ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم إلى أربع مباريات بالدوري.

لكن الفريق الفائز بالدوري 19 مرة، والذي يحتل المركز السابع في الترتيب بفارق عشر نقاط عن المتصدر ولديه مباراة مؤجلة، يواجه اختباراً صعباً.

ويحتل أتلانتا، الذي لم يخسر منذ هزيمته 3-2 على أرضه أمام كومو في أواخر سبتمبر، المركز الثاني ويتأخر بنقطة واحدة خلف نابولي المتصدر ويمكنه اعتلاء الصدارة في حال فوزه.

وقال فونسيكا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الوقت لا يكون مواتياً أبداً لمواجهة أتلانتا. نمر بفترة جيدة ونتطور ونشعر بالثقة. لكن مواجهته دائماً ما تكون صعبة، فاز الفريق بآخر ثماني مباريات (بكافة المسابقات)، وسجل (26) هدفا واستقبل أربعة أهداف فقط... ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا مستعدون لخوضها بثقة".

وفي الوقت الذي يحلق فيه أتلانتا عالياً، يأمل ميلان في إفساد خططه.

وقال فونسيكا "أعتقد أننا أعددنا للمباراة بشكل جيد. ستكون مواجهة تكتيكية.. من السهل للغاية فهم طريقة لعب أتلانتا... ولكن من الصعب مواجهته، لأنه يلعب بشكل جيد للغاية، هجوميا ودفاعيا".

ويعتقد المدرب البرتغالي أن ميلان يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال فونسيكا "أعتقد أن الكثير من هذا نابع من الطريقة التي يدافع بها الفريق، لأن ذلك يجلب الاستقرار والثقة للجميع.. الفريق يؤدي بشكل جيد دفاعيا وهذا يمنحنا الثقة في الهجوم".



