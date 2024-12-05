3 مواجهات مثيرة تجمع الوحدة والشارقة في ديسمبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لخوض مواجهات ستحدد الكثير من ملامح المنافسة بالنسبة لـ «العنابي»، وذلك خلال شهر ديسمبر الحالي الذي قد يكون مصيرياً لـ «أصحاب السعادة» في قدرته على الخروج من الموسم بإحدى البطولات.

وسيخوض الوحدة خلال ديسمبر 4 مواجهات، تبدأ بلقاء العروبة بعد غدٍ على ملعبه باستاد آل نهيان في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المواجهة التي تأتي بعد انتهاء فترة التوقف، ويسعى من خلالها «العنابي» إلى عودة مختلفة وبداية تعيده إلى سباق المنافسة على الدوري.

وكان الوحدة قد فقد المركز الثالث لمصلحة الجزيرة وتراجع إلى المركز الرابع عقب الجولة الثامنة من الدوري بعد تعادله على ملعبه مع الوصل 2-2 ليخسر نقطتين، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن الشارقة متصدر المسابقة. ومن المفارقات أن المواجهات الثلاث التي تنتظر الوحدة عقب مباراة العروبة جميعها أمام الشارقة، إذ تأتي 3 مواجهات مثيرة متتالية تجمع بين الفريقين واحدة في الدوري واثنتان في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

المواجهة الأولى ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري على ملعب العنابي في الجولة العاشرة من الدوري، وتعد مباراة مهمة للفريقين وخصوصاً الوحدة، وقد تتحدد على ضوء نتيجتها إلى حد كبير إمكانية عودة الفريق للمنافسة في حالة الفوز أو الابتعاد كثيراً عن سباق اللقب.

وستتكرر القمة بين الوحدة والشارقة مرة أخرى في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يلعبان مواجهتي الذهاب والإياب يومي 23 و29 ديسمبر الجاري خلال توقف الدوري لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج المقررة في الكويت يوم 21 ديسمبر، والعبور إلى الدور التالي يمنح الوحدة فرصة المنافسة على البطولة التي يحمل لقبها منذ العام الماضي، إذ تأهل مباشرة إلى ربع النهائي باعتباره حامل اللقب.

مواجهات الوحدة والشارقة في ديسمبر سيكون لها طابع خاص، لا سيما وأن العنابي يطمح إلى إنهاء سلسلة تفوق الشارقة على استاد آل نهيان، إذ لم يتمكن الوحدة من الفوز على ملعبه على الشارقة في الدوري منذ 7 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2017 الذي شهد آخر فوز للوحدة على الشارقة في أبوظبي بنتيجة 3 - 0 في موسم 2017 - 2018.

من جهة أخرى، اقترب المدافع لوكاس بيمنتا من العودة إلى المباريات بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي كان تعرض لها خلال التدريبات وغاب بسببها عن مباراة الوصل في الجولة الأخيرة من الدوري.

وبدأ اللاعب برنامج التأهيل وخوض تدريبات تأهيلية منفردة، عقب الانتهاء من برنامج العلاج، ولكنه لن يتمكن من اللحاق بمباراة العروبة المقبلة .كما تماثل لاعب خط الوسط، البرتغالي بيرناردو فولها للشفاء .