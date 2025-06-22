ريال مدريد يسعى لأول 3 نقاط على حساب باتشوكا

يتطلع فريق ريال مدريد الإسباني لتحقيق أول فوز له في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يلاقي باتشوكا المكسيكي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة. وخيب ريال مدريد آمال جمهوره في أول اختبار رسمي لمديره الفني الجديد تشابي ألونسو، حيث تعادل مع الهلال السعودي بنتيجة 1 / 1 في مباراة الجولة الأولى وقدم العملاق الإسباني أداء متواضعاً، ولم يستفد من صفقاته الجديدة وهما ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين.

كما لم يظهر نجومه القدامى فينسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام بصورة جيدة، وتأثر الفريق كثيراً بغياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي تخلف عن مواجهة الهلال بسبب وعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى.

وانتظم مبابي هداف ريال مدريد والدوري الإسباني في الموسم الماضي بمعسكر الفريق مجدداً، وينتظر الضوء الأخضر من مدربه تشابي ألونسو للمشاركة أمام باتشوكا.

ويتسلح الفريق المدريدي بأفضلية تاريخية ومعنوية أيضاً أمام منافسه المكسيكي، الذي هزمه بثلاثية دون رد في 18 ديسمبر الماضي، ليتوج بكأس القارات «فيفا إنتركونتيننتال» على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

من جانبه، يطمع خايمي لوزانو مدرب باتشوكا إلى الخروج بنتيجة إيجابية، وتفجير مفاجأة جديدة في مونديال الأندية الذي شهد تفوق أكثر من نادٍ لاتيني على الفرق الأوروبية، لأن الخسارة ستعني خروج باتشوكا بشكل كبير من الدور الأول، وذلك بعد خسارته 1 / 2 أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأولى.