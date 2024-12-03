بعد نتائج سيتي المخيبة.. جوارديولا يجد الحل

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن جماهير الفريق تتذكر الإنجازات الرائعة التي حققها في السنوات الأخيرة وستدعمه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، قبل أن يواجه ضيفه نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً "الأربعاء".

ولم يحقق مانشستر سيتي، الذي فاز بستة من آخر سبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، أي فوز في سبع مباريات بكافة المسابقات وتعرض للهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري أمام ليفربول "الأحد" الماضي ليتراجع إلى المركز الخامس في الترتيب.

وأثار التراجع المفاجئ في أداء الفريق تساؤلات جدية حول قدرته على المنافسة على الألقاب لأول مرة منذ سنوات، لكن جوارديولا قال إنه واثق من أن جماهير الفريق لديها أسباب كافية لتبقى مخلصة وداعمة.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة فورست "نحن بحاجة إليهم لأن الوضع يحتم ذلك. كانوا دائما حاضرين ولديهم هذا الشعور.

"يعرفون ما فعله هؤلاء الرجال في العقد الماضي، هناك العديد من اللحظات الجيدة التي عشناها معا ونعلم أننا بحاجة إلى الدعم تماما".

ويملك مانشستر سيتي حامل اللقب 23 نقطة من 13 مباراة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، لكنه يتأخر بنقطتين فقط عن أرسنال صاحب المركز الثاني وتشيلسي صاحب المركز الثالث.





