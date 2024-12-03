الجولة الثامنة لـ «الهواة».. شح في الأهداف ووفرة في الإنذارات

تراجع معدل تسجيل الأهداف بشكل لافت، حيث اهتزت الشباك 12 مرة فقط خلال 6 مباريات ضمن الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، مقارنة بـ 22 هدفاً في الجولة السابعة، في وقت كثرت فيها الإنذارات، حيث ظهرت البطاقات الصفراء في 29 مرة، ولكن غابت البطاقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي.

وحضرت المفاجآت والإثارة، حيث تلقى العربي هزيمته الأولى هذا الموسم على أرضية ملعبه أمام الذيد بهدف ليتراجع إلى المركز الثالث في سلم الترتيب بعد أن كان كتفاً بكتف بجانب الظفرة المتصدر برصيد 19 نقطة، والذي حقق فوزاً صعباً على صاحب المركز الأخير غلف يونايتد بهدفين دون رد جاء في آخر أنفاس اللقاء ليحافظ فارس الظفرة على صدارته بفارق 3 نقاط عن دبا الفجيرة الذي عاد من رحلة مصفوت بالعلامة الكاملة بعد الفوز عليه بهدفين دون رد ليصل النواخذة برصيده إلى 16 نقطة متقدماً نحو المركز الثاني بفارق الأهداف عن العربي المتراجع للمركز الثالث. واستعاد يونايتد «الرابع» النغمة بعد أن عمق جراح الحمرية بثلاثية نظيفة ليصل برصيده إلى 11 نقطة ويتحول الفجيرة الغائب عن مواجهات هذا الأسبوع للمركز الخامس بعشر نقاط، يليه الذيد نجم الجولة والذي صعد للمركز السادس برصيد 9 نقاط.

تراجع

في وقت تراجع فيه الحمرية الخاسر ضد يونايتد للمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط وهو الرصيد نفسه الذي يملكه حتا المتعادل أمام غلف اف سي 2-2 ليواصل الإعصار مسلسل التراجع، ويفشل في استعادة الانتصارات لصل إلى المركز العاشر، ولم يكن فريق الإمارات بأحسن حالاً من حتا بعد أن سقط الصقور في فخ التعادل ضد جاره الجزيرة الحمراء ليخذل فريق المدرب المصري طارق السيد جمهوره ويفشل في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي محتلاً المركز السابع بثماني نقاط، بينما الجزيرة الحمراء في المركز الثامن بسبع نقاط وهو الرصيد نفسه الذي يملكه مصفوت الخاسر ضد النواخذة على أرضية ملعبه.

وظلت صدارة الهدافين كما هي عليه بتربع محمد ديوب لاعب العربي على قمة الترتيب برصيد 7 أهداف، يليه ديغو فارياس لاعب دبا بستة أهداف، ثم الثلاثي أنور محمد من غلف اف سي، ومحمد لامين لاعب الظفرة، وساندر بن بشير لاعب الفجيرة ولكل لاعب 5 أهداف.

برنامج

وتنطلق مباريات الأسبوع التاسع يوم الجمعة المقبل بإقامة مباراة «قمة» دبا الفجيرة والعربي في صراع الوصافة، ويملك كل فريق 16 نقطة، ويلتقي في اليوم نفسه الحمرية والإمارات، ويوم السبت 7 الجاري يعود الفجيرة للمنافسة بمواجهة الظفرة المتصدر، ويستقبل حتا فريق مجد والذيد ضد غلف اف سي ويونايتد يلاقي غلف يونايتد ويوم 8 ديسمبر الجاري يلاقي الجزيرة الحمراء فريق مصفوت.