أربع مواجهات حاسمة في الجولة الرابعة لدوري أبطال الخليج لكرة القدم

تقام منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال الخليج لكرة القدم يومي الثلاثاء والأربعاء، في إطار سعي الفرق الثمانية لتعزيز فرصها في التأهل للدور قبل النهائي.

في المجموعة الأولى، يستضيف النصر الإماراتي نظيره دهوك العراقي، غدا الثلاثاء، على استاد آل مكتوم بالإمارات في مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة، حيث يعتلي النصر قمة المجموعة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وسجل خال من الهزائم، ويسعى لفوز جديد يقربه كثيرا من التأهل لقبل النهائي، ويرتكز على أقوى هجوم في المسابقة حيث سجل لاعبوه 10 أهداف في أول ثلاث جولات.

أما الفريق العراقي يحتل المركز الثاني برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، ويسعى لفوز خارج أرضه يمنحه الصدارة علما بأن الفريقين تعادلا بنتيجة 2 / 2 في مباراة الجولة الثالثة بالعراق.

وفي إطار نفس المجموعة، يحتضن استاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، اللقاء الثاني بين فريقي أهلي صنعاء اليمني وظفار العماني. ويسعى الفريق اليمني ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط لفوز جديد على ظفار بعدما فجر مفاجأة مدوية بفوزه في مباراة الجولة الماضية بين الفريقين، حيث يدرك لاعبو أهلي صنعاء أن تحقيق فوز ثان على التوالي من شأنه أن يعزز من فرص الفريق في التأهل للدور قبل النهائي. أما فريق ظفار العماني يتطلع للخروج من النفق المظلم وتحسين نتائجه والسعي لتحقيق أول فوز في البطولة بعدما اكتفى بنقطة واحدة من تعادل وحيد مقابل خسارتين في أول ثلاث جولات.

وسيكون الفريق العماني أمام تحد لتحسين الأداء الدفاعي، حيث يبقى أضعف خط دفاع بين الفرق الثمانية بعد استقبال شباكه 8 أهداف.

وتستكمل منافسات الجولة الرابعة بمباراتين في المجموعة الثانية مساء الأربعاء، حيث يلتقي الاتفاق السعودي مع العربي القطري على ملعب عبد الله الدبل.

ويسعى فريق الاتفاق لمواصلة سلسلة انتصاراته حيث يعتلي الصدارة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات السابقة، ويملك أقوى خط دفاع في المسابقة حيث لم تهتز شباكه سوى بهدفين فقط.

ويأمل الفريق السعودي في تحقيق فوز رابع على التوالي يضمن تأهله مبكرا لقبل النهائي. أما العربي القطري الذي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، فيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تجدد آماله في المنافسة على التأهل، خاصة أنه لا يبتعد كثيرا عن باقي منافسيه في المجموعة، لكنه يملك أضعف خط هجوم بتسجيله هدفين فقط، وخسر أمام الاتفاق بنتيجة 1 / 2 في الجولة الماضية بالدوحة. وتشهد الجولة مواجهة مثيرة بين فريقي الرفاع البحريني والقادسية الكويتي على استاد محمد الحمد بالكويت، حيث يحتل الفريق البحريني المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويسعى لتأمين تواجده في الوصافة ورفع رصيده إلى سبع نقاط لتعزيز حظوظه في التأهل خلال الجولتين الأخيرتين. على الجانب الآخر يسعى القادسية، الذي جمع نقطتين فقط من تعادلين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في انتزاع المركز الثاني بفوز ثمين يحافظ به على آماله في بلوغ نصف النهائي، علما بأن الفريقين تعادلا 2 / 2 في الجولة الماضية.