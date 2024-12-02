إلغاء مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان بعد سقوط لاعب الوسط بوف على أرض الملعب

ألغيت مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد، بعد سقوط لاعب الوسط إدواردو بوف على أرض الملعب.

وسقط إدواردو بوف لاعب وسط فيورنتينا على أرض الملعب بعد مرور 16 دقيقة من المباراة، والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

وتدخل زملاء بوف في فيورنتينا بسرعة من أجل المساعدة الطبية لزميلهم وأحاطوا باللاعب البالغ من العمر 22 عاما أثناء علاجه قبل نقله بسرعة على محفة إلى سيارة إسعاف بالقرب من الملعب.

وبعدها أخرج حكم الساحة دانييل دوفيري الفريقين من الملعب مع توقف المباراة، وبعد أكثر من نصف ساعة بقليل تأكد إلغاء المباراة.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسالة دعم عبر حسابها على منصة إكس للاعب فيورنتينا قالت فيها "إلى الأمام يا إدواردو، كلنا معك"."

وبدأ بوف مشواره مع كرة القدم بين صفوف ناشئي نادي روما، وانضم لصفوف فيورنتينا في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وضع بند يسمح بشرائه نهائيا.