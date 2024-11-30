أرسنال يمطر شباك مضيفه ويستهام يونايتد بالخمسة

حسم فريق أرسنال الديربي اللندني لصالحه بفوز عريض على مضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة 5 / 2 على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

كان الشوط الأول عامرا بالأهداف حيث اهتزت شباك الفريقين سبع مرات، وتألق بوكايو ساكا نجم أرسنال الذي صنع الهدفين الأول والثاني لزميليه جابرييل ماجاليس ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 10 و27.

كما تسبب ساكا في ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلة من البرازيلي لوكاس باكيتا، وترك الجناح الإنجليزي الدولي الكرة لزميله مارتن أوديجارد العائد من الإصابة ليسدد النرويجي الركلة بنجاح مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وبتسببه في الأهداف الثلاثة الأولى رفع بوكايو ساكا رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة في بطولة الدوري هذا الموسم.

وأضاف كاي هافيرتز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 36 مستغلا تمريرة متقنة من تروسارد، ليرفع المهاجم الألماني الدولي رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وانتفض فريق ويستهام ونجح في تقليص النتيجة بهدفين خلال دقائق قليلة، حيث سجل آرون وان بيساكا الهدف الأول في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من الإسباني كارلوس سولير.

وأضاف الإيطالي إيمرسون بالميري الهدف الثاني في الدقيقة 40 بركلة حرة سددها بقوة في الشباك بعد الارتطام بالعارضة.

وفي الوقت بدل الضائع تورط البولندي لوكاس فابيانسكي حارس مرمى ويستهام في ركلة جزاء ضد فريقه بإعاقة جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال.

ونفذ بوكايو ساكا ركلة الجزاء بنجاح مسددا الكرة في الزاوية اليمنى بالدقيقة 50، ليتقدم أرسنال بهدف خامس، ويحتفل الجناح الإنجليزي بخامس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وهدأ إيقاع المباراة كثيرا في الشوط الثاني، حيث عجز ويستهام يونايتد عن تعديل النتيجة أو تقليص الفارق، ليتلقى خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم.

وبات الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب ويستهام في مأزق بعدما تجمد رصيد فريقه عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المقابل حقق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الفوز الثاني على التوالي والسابع في بطولة الدوري منذ بداية الموسم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي لوصافة جدول الترتيب بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه قمة الجولة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، غدا الأحد.

ويعتلي ليفربول الصدارة برصيد 31 نقطة، بينما تراجع مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد فوز أرسنال في الديربي.

ويستعد أرسنال لاختبار قوي في الجولة القادمة عندما يستضيف مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل، وقبلها بيوم سيحل ويستهام ضيفا على ليستر سيتي، مساء الثلاثاء.