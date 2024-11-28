برشلونة يعول على عودة جمال لتصحيح مساره في الدوري

دفعة كبيرة سيتلقاها متصدر اللا ليغا برشلونة في حال عودة المهاجم الشاب الأمين جمال أمام لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة، وهو في أمس الحاجة إليها بعد تعثره في آخر مباراتين محلياً.

وفاز جمال (17 عاماً) أمس الأربعاء بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024 والتي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عاماً في أوروبا، بعد موسم استثنائي أصبح فيه أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا عندما تغلبت إسبانيا على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.

وواصل اللاعب تألقه هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري مع برشلونة الذي تأثر بغيابه بشدة في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل.

وتقلص الفارق الذي يفصل حامل اللقب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي خاض تتبقى له مباراة مؤجلة، عن الصدارة من ست نقاط إلى أربع نقاط بعد ما اكتفى برشلونة بنقطة واحدة من آخر مباراتين بالدوري، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات بكافة المسابقات.

لكن أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتراجع، وحقق فوزاً سهلا 3-صفر على بريست الثلاثاء الماضي، وبعد ذلك ظهر المدرب هانز فليك في البث التلفزيوني وهو يجري محادثة حيوية مع جمال.

ورداً على سؤال عن فحوى الحوار، قال فليك للصحفيين: "لا أستطيع أن أخبركم بما تحدثنا به. كل ما قلته هو أنني أتمنى أن يكون معنا في مواجهة السبت.. أتحدث مع اللاعبين، هذا أمر طبيعي. ما نتحدث عنه يكون دائما بيننا. كان الأمر يتعلق بتدريبات الغد وربما يتمكن من المشاركة أمام لاس بالماس".

ويحظى برشلونة بسجل رائع خال من الهزائم في آخر 20 مباراة جمعته بفريق لاس بالماس بالدوري الإسباني. ولم يفز لاس بالماس على برشلونة في الدوري الإسباني منذ 1971.

تقليص الفارق

من جهة أخرى، يسعى غريم برشلونة الأزلي، ريال مدريد، الذي جمع 30 نقطة من 13 مباراة، للبقاء على مقربة من برشلونة عندما يستضيف خيتافي الأحد المقبل.

ويأمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في تضميد جراحه بعد الهزيمة 2-صفر في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، أمس الأربعاء، ما أدى لتراجع الزخم الذي بناه بعد فوزين كبيرين في الدوري الإسباني على أوساسونا وليجانيس.

ولا يبدو أن أزمة الإصابات في طريقها للحل، فرغم عودة حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافع لوكاس فاسكيز، فإن لاعب الوسط إدواردو كامافينجا تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وخرج في الدقيقة 56 على ملعب أنفيلد.

ويبتعد الثنائي داني كارفخال وإيدر ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، بينما غاب فينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني ورودريجو وديفيد ألابا عن مواجهة ليفربول.

ويحل أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد، ضيفا على بلد الوليد متذيل الترتيب بعد غد السبت ويسعى لتحقيق فوزه السابع على التوالي بكافة المسابقات ليزاحم للمنافسة على اللقب.

ويستضيف فياريال، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة، جيرونا صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة الأحد المقبل في مواجهة ربما تؤثر على فرص أحدهما في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.