الشارقة.. فرصتان لأجل الدور الثاني من «الآسيوية»

بات الشارقة يملك أفضلية الفرصتين «الفوز والتعادل» لنيل بطاقة التأهل الثانية في دوري أبطال آسيا عن المجموعة الثالثة بعد أن حسم الوحدات الأردني البطاقة الأولى لصالحه بتعادله 1-1 خارج ملعبه مع سباهان أصفهان الإيراني حيث وصل للنقطة 11 ليضمن تأهله دون التأثر بنتيجة مباراة الجولة الأخيرة على ملعبه مع الشارقة صاحب الـ10 نقاط بعد فوزه أول من أمس على استقلال دوشانبيه الطاجيكي وترتب على ذلك حلول الشارقة ثانياً للترتيب بفارق نقطة عن المتصدر والمتأهل الوحدات ثم الفريق الإيراني ثالثاً برصيد 7 نقاط.

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ووفقاً لحساب البطاقة الثانية، يحتاج الشارقة للتعادل على أقل تقدير ليضمن مرافقة الوحدات الأردني كثانٍ للمجموعة دون التأثر بنتيجة سباهان أصفهان في مواجهته السهلة مع متذيل المجموعة استقلال دوشانبيه، بينما يقفز الفوز بالشارقة لصدارة المجموعة وفي هذه الحالة يكون الوحدات وصيفاً.

ويعول الشارقة على فارق النقاط بينه وبين سباهان في الجولة الأخيرة، نظراً إلى أن الحسم بالمواجهات المباشرة مع سباهان في حال التساوي في النقطة العاشرة لأن الفريقين تبادلا الفوز بالنتيجة «3 - 1» وفي هذه الحالة يكون الحسم بفارق الأهداف وهو في صالح الفريق الإيراني لكون الفريقان «الشارقة وسباهان» متساويين في فارق الأهداف وأي نتيجة فوز لسباهان على استقلال دوشانبيه ترجح كفته، وبالتالي لا مجال للشارقة غير خطف نقطة التعادل على الأقل في العاصمة الأردنية عمّان يوم الثلاثاء المقبل موعد إقامة مباراتي الجولة الأخيرة في كل من عمّان ودوشانبيه عاصمة طاجكستان.

وتعليقاً على فوز الشارقة على استقلال دوشانبيه، عبر مدرب الشارقة أولاريو كوزمين عن سعادته بالنتيجة واعتبرها ثمينة في طريقة المحافظة على حظوظ التأهل حتى الجولة الأخير، وقال إن فريقه قدم مستوى جيداً ولم يحدث خطأ غير الذي جاء منه هدف الضيوف.

وأشار كوزمين إلى أن الحديث عن لقب البطولة الآسيوية سابق لأوانه حتى إن تحقق التأهل، وقال إن جميع المباريات صعبة والمنافسين في مستوى متقارب.