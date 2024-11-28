الظفرة والعربي.. صدارة للهواة بسجل خالٍ من الخسارة

شهدت مباريات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى تسجيل اللاعبين لـ 21 هدفاً خلال 6 مباريات انتهت 5 بالفوز بتفوق الظفرة خارج الديار على الحمرية بنتيجة 3 - 1 وهي النتيجة نفسها التي حضرت خلال مباراتي دبا الفجيرة الفائز على الإمارات في قمة الأسبوع، ومجد المتفوق على غلف أف سي وهو الفوز الأول للوافد الجديد في المسابقة، فيما تمكن العربي من تحقيق الانتصار خارج الديار على حتا بنتيجة 4 - 3، واستعاد الجزيرة الحمراء النغمة بعد غيبة وفاز على يونايتد بهدفين دون رد، في وقت حضرت فيه نتيجة التعادل السلبي خلال مباراة وحيدة بين الذيد ومصفوت.

صدارة ثنائية

وحافظ الظفرة والعربي على سجلهما الخالي من الهزائم بالوصول إلى النقطة 16 بتفوق فارس الظفرة بفارق الأهداف عن العربي، ويأتي من خلفهم فريق دبا الفجيرة الثالث برصيد 13 نقطة ثم الفجيرة رابعاً بعشر نقاط ومباريات أقل بعد أن خاض الذئاب 5 مواجهات فقط حقق الفوز في 3 والهزيمة في مباراة وحيدة والتعادل في مثلها، وفي المركز الخامس يأتي فريق يونايتد برصيد 8 نقاط، ثم مصفوت والإمارات في المركزين السادس والسابع برصيد 7 نقاط.

وبرصيد 6 نقاط تأتي 3 فرق هي الذيد والجزيرة الحمراء والحمرية، وتحتل من المركز الثامن وحتى العاشر، ومن خلفها يأتي كل من مجد وحتا برصيد 5 نقاط، وفي المركزين الأخيرين 13، 14 تأتي فرق غلف أف سي برصيد 4 نقاط وغلف يونايتد بنقطة يتيمة.

هزائم جديدة

فشل كل من الإمارات وحتا في إيقاف مسلسل النتائج المخيبة لجمهورهم، وتعرّض الصقور والإعصار لهزائم جديدة خلال الجولة السابعة لتضع هذه النتائج مدربي الفريقين طارق السيد مدرب الإمارات ومحمد الجالبوت مدرب حتا تحت الضغط وفي مهب الريح خصوصاً إذا استمر مسلسل التراجع في مقبل المباريات.

ويتربع على صدارة الهدافين نجم العربي محمد ديوب برصيد 7 أهداف يليه ديغو دا سيلفا لاعب النواخذة بستة أهداف، والثنائي أنور محمد لاعب غلف أف سي وساندر بنبشير «الفجيرة» ولهم 5 أهداف، وكان حكام المباريات الستة قد أشهروا 28 ورقة صفراء في وقت غابت فيه البطاقات الحمراء عن هذه الجولة.

تقام مباريات الأسبوع الثامن على مدار يومين في اليوم الأول بعد غدٍ يلتقي غلف أف سي بفريق حتا، ويستقبل الظفرة فريق غلف يونايتد، ويوم الأحد المقبل يواجه الإمارات جاره الجزيرة الحمراء في ديربي رأس الخيمة، ويستقبل مصفوت دبا الفجيرة، ويلعب يونايتد ضد الحمرية، ويستضيف العربي الذيد.