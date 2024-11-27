جوارديولا: لم أقصد الاستخفاف بمشكلة إيذاء النفس

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لم يقصد الاستخفاف "بمشكلة نفسية خطيرة تتعلق بإيذاء النفس" من خلال مزحة أطلقها بعد التعادل 3-3 مع ضيفه فينوورد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحفي عقب المباراة عن سبب تعرضه لجرح في أنفه أجاب جوارديولا "بإصبعي، بأظافري.. أريد أن أؤذي نفسي".

لكن المدرب الإسباني (53 عاماً) حاول تفسير هذا التصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وكتب على منصة إكس: "فوجئت بسؤال في نهاية المؤتمر الصحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على وجهي وشرحت أن ظفراً حاداً تسبب في ذلك عن طريق الخطأ.

وأضاف: "لم يكن المقصود من إجابتي بأي حال من الأحوال الاستخفاف بمشكلة إيذاء النفس الخطيرة للغاية.. أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة العقلية كل يوم وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمنظمات الخيرية المعنية بذلك".



