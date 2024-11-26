الأرجنتيني ماسكيرانو مدرباً لإنتر ميامي حتى 2027

أعلن إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم تعيين الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدربا للفريق اليوم "الثلاثاء" ليحل محل مواطنه جيراردو (تاتا) مارتينو الذي استقال بعد خسارة مفاجئة في الدور الأول لتصفيات الدوري.

وبذلك سيشرف ماسيكرانو على تدريب ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين تزامل معهم في برشلونة.

وقال إنتر ميامي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أصبح ماسكيرانو أسطورة الأرجنتين وبرشلونة مدربنا الجديد".

وأضاف النادي الأمريكي في بيان أن عقد ماسكيرانو "سيمتد حتى عام 2027".

وسبق للاعب الوسط السابق تدريب منتخب الشباب في الأرجنتين، كما قاد المنتخب في ألعاب باريس قبل الخسارة في دور الثمانية أمام فرنسا مستضيفة الأولمبياد.





