الشارقة للنقطة العاشرة بالفوز على استقلال دوشانبيه الطاجيكي

حصد نادي الشارقة نقطته العاشرة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على ضيفه استقلال دوشانبيه بطل طاجكستان 3-1 ضمن الجولة الخامسة في المباراة التي أقيمت في ملعب الشارقة، وهي الخسارة الخامسة للفريق الطاجيكي الذي تبددت حظوظه مبكراً، وتساوى الشارقة مع الوحدات الأردني في النقاط قبل خوض الأخير مباراته في نفس الجولة خارج ملعبه أمام سباهان الإيراني صاحب الـ 6 نقاط.

وجاء فوز الشارقة بعد أن بسط سيطرته منذ البداية وترجم تفوقه بتسجيل هدف السبق "ق21" بتسديدة قوية من لوان بيريرا بصناعة الحسن صالح، ولكن الفريق الطاجيكي أعاد المباراة سريعاً لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل "ق 24" من تسديدة لاعبه ايهسوني بانشانبي بعد أن أفلتت الكرة من يدي الحارس عادل الحوسني، ولم ينتظر الشارقة طويلاً للعودة للتقدم من جديد بعد أن صنع بيرو فرصة ذهبية لعثمان كمارا ترجمها الأخير بتسديدة قوية في المرمى "ق 30".

استمر الشارقة في تفوقه وحافظ على تقدمه حتى انتهاء الشوط الأول لصالحه 2-1، ونجح كايو لوكاس في مضاعفة الفارق بتسجيل الهدف الثالث "ق 58" من ركلة جزاء صنعها في الأساس لوان بيريرا الذي راوغ ومرر الكرة قبل أن يبعدها أحد المدافعين بيده.

وأجرى كوزمين مدرب الشارقة تبديلات عدة بعد الهدف الثالث حيث دفع بالكاسير بدلاً من كايو لوكاس وخالد الظنحاني بدلاً من الحسن صالح وفراس بالعربي بدلاً من لوان بيريرا، ولم يطرأ جديد بعد ذلك لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف للشارقة.