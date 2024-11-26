النمر والعبدولي يخطفان الأضواء في «المحترفين»

سحب المدربان الوطنيان عبدالمجيد النمر، مدرب خورفكان، وحسن العبدولي، مدرب دبا الحصن، البساط من بقية المدربين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين، وخطفا الأضواء بعد نجاحهما في قيادة فريقيهما إلى تحقيق الانتصار خلال مباريات الجولة الثامنة من المسابقة، وتمكن النمر من إعادة النسور للتحليق من جديد في أجواء الدوري بعد الفوز العريض على البطائح في عقر الدار بنتيجة 3 - 1، ومع أداء جيد نال استحسان الجمهور وكان محل إشادة من قبل المراقبين والمحللين الذين امتدحوا خطة اللعب التي خاض بها المدرب عبدالمجيد النمر اللقاء الأول له في كابينة خورفكان بعد أن حل بديلاً عن المدرب الروماني إيسايلا، الذي فشل في قيادة النسور لتحقيق النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم ليغادر خورفكان، وتم إسناد المهمة للنمر الذي أعاد البريق من جديد للنسور في انتظار بقية النتائج.

وغير بعيد عن خورفكان فقد تمكن حسن العبدولي، المدير الفني لفريق دبا الحصن، الذي جاء بديلاً عن البرازيلي كايو زاناردي، من إحداث نقلة سريعة على مستوى الأداء والنتائج لفريق الحصن، وبعد تصديه للمهمة لم يخسر دبا الحصن خلال 3 مباريات في المسابقة بعد التعادل ضد العين وخورفكان بهدف في كل مباراة، والفوز خلال الجولة الثامنة على بني ياس بهدف، وهو الانتصار الأول للحصن في عصر الاحتراف، ليبدأ العبدولي كتابة تاريخ جديد للحصن خلال الموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

ثقة وفرصة

وأكد عيسى بوصيم، مدرب كلباء السابق، أن المدرب الوطني قادر على إحداث الفارق بشرط منحه الثقة وإتاحته الفرصة كاملة إلى جانب الصبر عليه، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من المدربين المواطنين الذي يملكون أرفع الشهادات التدريبية وينتظرون فقط دورهم في الأندية لإثبات وجودهم وتقديم أنفسهم وتسخير خبراتهم وإمكانات أنديتنا المحلية.

ودعا بوصيم أندية دوري المحترفين إلى أن تحذو حذو إدارتي دبا الحصن وخورفكان، اللتين قررتا الاعتماد على المدرب الوطني والتخلص من عقدة «الأجنبي»، التي تظل صفة ملازمة لعدد كبير من الأندية المحلية.