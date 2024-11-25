الظفرة يعزز صدارته في «الهواة» والعربي يهزم حتا برباعية



عزز فريق الظفرة صدارته لدوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على مضيفه فريق الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي أقيمت في افتتاحية الجولة السابعة، بهذه النتيجة يرفع الظفرة رصيده إلى 16 نقطة وتجمد رصيد الحمرية عند 6 نقاط، أحرز أهداف الفائز كل من: لامين باتارا «هدفان»، وريان يسلم، وسجل هدف الحمرية إسماعيل الحمادي.

فوز



وفي لقاء آخر، تمكن العربي وصيف الجدول من تضييق الخناق على المتصدر والعودة من ملعب حتا بثلاث نقاط غالية، بعد الفوز على مضيفه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصل العربي إلى النقطة 16 نقطه متساوياً مع الظفرة المتصدر بفارق الأهداف، وتوقف رصيد حتا عند 5 نقاط، كما حقق مجد فوزه الأول في المسابقة بعد تخطيه غلف إف سي بنتيجة 3 - 1 سجل منها محمد الحلاج «هدفين» وهدفاً للاعب والكر، وأحرز هدف «غلف إف سي» اللاعب أنور سوسال، وفي آخر اللقاءات، تعادل الذيد ومصفوت سلبياً في مباراة خسر فيها الفريقان نقطتين في غاية الأهمية، وضمن الجولة ذاتها، ستقام اليوم مباراتين، الأولى يستقبل دبا الفجيرة فريق الإمارات، ويلتقي في الثانية، الجزيرة الحمراء ضيفه فريق يونايتد.