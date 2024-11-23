ليفركوزن ودورتموند يستعيدان ذاكرة الانتصارات في البوندسليجا

استعاد فريقا باير ليفركوزن حامل اللقب وبوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لكن تواصل نزيف النقاط بالنسبة لفريق لايبزج.

واكتسح ليفركوزن ضيفه هايدنهايم 5 /2 كما سحق دورتموند ضيفه فرايبورج 4 /صفر لكن لايبزج خسر على ملعب هوفنهايم 3 /4 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على ضيفه بوخوم 2 /صفر وفولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 1 /صفر.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 29 نقطة ويحل لايبزج في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم اينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ودورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وكان بايرن ميونخ افتتح الجولة الحادية عشرة أمس الجمعة بالفوز على ضيفه أوجسبورج بثلاثة اهداف (هاتريك) للقناص الإنجليزي هاري كين.

وعلى ملعب باي أرينا، تقمص المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لليفركوزن، الذي قلب تأخره بهدفين أمام هايدنهايم إلى فوز مستحق.

وتقدم نيكلاس دوريتش وماتياس هونساك بهدفين لهايدنهايم في الدقيقتين العاشرة و21.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني ازيكويل بالاسيوس التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 30 ثم أحرز شيك ثلاثة أهداف في الدقائق 32 و52 و71 وتكفل السويسري جرانيت تشاكا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82.

وعانى ليفركوزن، بطل ثنائية الدوري والكأس إلى جانب كأس السوبر الألماني الموسم الماضي، من تراجع نتائجه بشكل مفاجئ مؤخرا، حيث تعثر الفريق خمس مرات في آخر ست مباريات له.

وبدأت رحلة التراجع بالتعادل على ملعب بريست الفرنسي 1 /1 في دوري الأبطال، ثم التعادل مع فيردر بريمن 2 /2 ومع شتوتجارت سلبيا في البوندسليجا، قبل الخسارة الموجعة على ملعب ليفربول الإنجليزي صفر/ 4، وكان الاستثناء الوحيد في هذا المشوار المحبط، الفوز على ايلفرسبيرج 3 /صفر في كأس ألمانيا، وفي الجولة الماضية للبوندسليجا تعادل فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو مع ضيفه بوخوم بهدف لمثله.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقدم ماكسيميليان بيير بهدف لدورتموند في الدقيقة السابعة ثم أضاف فيليكس نميشا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أحرز جوليان براندت الهدف الثالث في الدقيقة 66 ثم سجل الإنجليزي جيمي بينو جيتنز الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وأنهى فرايبورج المباراة بتسعة لاعبين لطرد باتريك أوسترهاج وجونيور أدامو في الدقيقتين 63 و90.

وتعثر دورتموند أربع مرات في آخر ست مباريات، حيث خسر في الجولة الماضية للبوندسليجا على ملعب ماينز 1 /3 لتتوقف صحوة الفريق، والتي شهدت تسجيله انتصارين متتاليين على حساب لايبزج 2 /1 في البوندسليجا، ثم على شتورم جراتس النمساوي 1 /صفر في دوري الأبطال، وهي الصحوة التي جاءت بعد ثلاث هزائم متتالية والخروج من الدور الثاني لكأس ألمانيا.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، فرط لايبزج في تقدمه بهدف أمام هوفنهايم وتلقى خسارة مؤلمة.

وتقدم ويلي أوربان بهدف للايبزج في الدقيقة 15 لكن بعد دقيقتين فقط رد آدم هلوزيك بهدف التعادل لهوفنهايم، وبعدها بدقيقتين أخريين سجل أنطونيو نوسا الهدف الثاني للايبزج.

وفي الشوط الثاني أحرز توم بيشوف الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 50 لكن لايبزج سجل هدفا عكسيا بتوقيع ستانلي نسوكي بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

وحسم هوفنهايم الفوز في أخر عشر دقائق حيث سجل آدم هلوزيك الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 وتكفل ياكوب برون لارسن بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87.

وتعادل لايبزج في الجولة الماضية مع بوروسيا مونشنجلادباخ سلبيا، بعد خسارتين مؤلمتين، حيث مني الفريق بهزيمته الأولى في البوندسليجا على يد دورتموند ثم خسر أمام سيلتك الاسكتلندي 1 /3 في دوري الأبطال.

وحقق هوفنهايم الفوز في أول مباراة له تحت إدارة مدربه الجديد، كريستيان إيلزر، الذي قاد شتورم جراتس للتتويج بلقبي الدوري والكأس في النمسا خلال الموسم الماضي.

وانفصل هوفنهايم عن مدربه السابق بيليجرينو ماتاراتسو بعدما تراجع الفريق للمركز الـ15 في البوندسليجا، وحقق انتصارا وحيدا في الدوري الأوروبي.