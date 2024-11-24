أغلى اللاعبين الشباب في العالم



بزغ نجم عدد كبير من المواهب الشابة، وصعدوا إلى سلم الشهرة في عالم الساحرة المستديرة، حيث لم تعد العناصر الشابة مجرد مواهب واعدة، وإنما جواهر نجحت في حجز مكانها على خريطة نجوم كرة القدم العالمية، حيث منهم من يتصدر المشهد حالياً، ويمثل وجه كرة القدم، ومستقبل ناديه وبلاده في السنوات المقبلة.



وأصدر المرصد الدولي لكرة القدم قائمة تضم أغلى 100 لاعب شاب، لم يتخطوا عامهم الـ 21 بعد، ويتصدر الإسباني لامين يامال نجم برشلونة القائمة، بقيمة تسويقية بناء على دراسة أجراها المرصد، بلغت 180.9 مليون يورو، ويأتي خلفه الأرجنتيني اليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر سيتي، بقيمة 114.8 مليون يورو، حيث تضم القائمة 4 لاعبين، تخطت القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

