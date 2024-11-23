تشيلسي يهزم ليستر 2-1

هز نيكولاس جاكسون وإنزو فرنانديز الشباك ليقودا تشيلسي للفوز 2-1 على مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وهو انتصار كان ليصبح أكثر سهولة لو لم يقم جناح تشيلسي نوني مادويكي بإعاقة تسديدة كول بالمر التي كانت في طريقها إلى المرمى.

وبعد التعادل مع مانشستر يونايتد وأرسنال قبل فترة التوقف الدولي، بدأ تشيلسي المباراة بقوة وعاقب جاكسون ليستر سيتي لعدم إبعاد الكرة عن مرماه في الدقيقة 15 ليهز الشباك بتسديدة بالجزء الخارجي لقدمه اليمنى ليسيطر تشيلسي على مجريات الأمور.

وكان من المفترض أن يتقدم تشيلسي بهدفين في الدقيقة 54 لكن مادويكي وقف في طريق تسديدة كول بالمر من مسافة قريبة في المرمى الخالي لكن فرنانديز قائد تشيلسي جنب زميله الحرج بتسجيله هدفا برأسه في الدقيقة 75. وقلص جوردان أيو الفارق لليستر سيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء لكن تشيلسي رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث.

ويحتل ليستر المركز 16 بعشر نقاط.

وقال المدافع ويسلي فوفانا الذي انضم إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في 2022 "لعبنا بشكل جيد وفزنا بالمباراة وهو الشيء الأكثر أهمية. أنجزنا المهمة وحصلنا على النقاط الثلاث".

وأضاف "نعشق هذه الضغوط، هكذا هي كرة القدم، نحاول الفوز بكل مباراة لنبقى في مقدمة الترتيب. كان شعورا رائعا أن أعود إلى هنا، لقد أمضيت عامين رائعين هنا".

وأبدى ستيف كوبر مدرب ليستر سيتي غضبه من بعض القرارات التحكيمية لكنه أكد على وجود إيجابيات يمكن استخلاصها من المباراة.

وقال "كنا جيدين دفاعيا بشكل عام. نحن بحاجة إلى إظهار الشجاعة والثقة بالنفس. إذا فعلنا ذلك، يمكننا خلق الفرص وتشكيل خطورة".