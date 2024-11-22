تعادل مثير بين الوحدة والوصل في قمة الجولة الثامنة

حسم التعادل الإيجابي 2-2 القمة التي جمعت بين الوحدة والوصل، مساء اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليفقد "العنابي" نقطتين ثمينتين في صراعه للحاق بسباق الصدارة، ويصل للنقطة الـ 15 في المركز الثالث، بينما رفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

سجل للوصل هاريس سفيروفيتش (19) وسيونغ كونغ (84)، وسجل للوحدة براهيما ديارا (31) وروبن فيليب (67).

وشهدت المباراة طرد سردان ميايلوفيتش لاعب خط وسط الوصل في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

جاءت المباراة مثيرة بين الفريقين، إذ بدأ الوحدة اللقاء بضغط هجومي ومالت له الأفضلية في الربع ساعة الأولى، وهدد مرمى الوصل، قبل أن يدخل الأخير أجواء اللقاء، ومن أول تهديد حقيقي على مرمى الوحدة، نجح هاريس في تحويل عرضية علي صالح جهة اليمين في شباك الحارس محمد الشامسي.

وتعادل ديارا لأصحاب الأرض بعدما سدد كرة ارتطمت بقدم مدافع الوصل وغيرت اتجاهها لتسقط خلف الحارس خالد السناني.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما نجح روبن في وضع الوحدة في المقدمة من هجمة منظمة مع كيفن أوغوديلو، قبل أن يكمل "الإمبراطور" المباراة بعشرة لاعبين لطرد سردان بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو نتيجة تدخل قوي مع عمر خريبين.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الوحدة في طريقه للفوز، تمكن الكوري سيونغ من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية في الدقيقة 84.

وكاد الوحدة أن يخطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية بعدما حاول سفيان بوفتيني مدافع الوصل إبعاد الكرة من أمام المرمى ارتدت من القائم.