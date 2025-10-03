شبيبة القبائل يعود بفوز ثمين من ملعب بارادو



عاد شبيبة القبائل بفوز ثمين 2 - 1 من ملعب بارادو في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم الجمعة. ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن، بينما ظل صاحب الأرض في المركز الأخير وله نقطة واحدة. وعلى عكس مجريات اللعب، سجل محمد أمين رمضاوي هدفاً لبارادو في الدقيقة 20.



وضغط الفريق الزائر بحثاً عن التعادل، حتى نجح المخضرم رياض بودبوز في جعل النتيجة 1-1 قرب الاستراحة بعد تمريرة من أيمن محيوص. وسجل المهاجم محيوص هدف الفوز لشبيبة القبائل في الدقيقة 67 بعدما استغل خطأ من دفاع صاحب الأرض في إبعاد الكرة.



