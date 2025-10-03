الإسماعيلي يواصل مسلسل الهزائم في الدوري المصري



واصل فريق الإسماعيلي نتائجه السلبية على مستوى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليتلقى هزيمة جديدة. وخسر الإسماعيلي أمام مضيفه سموحة بنتيجة 0-2 في افتتاح الجولة العاشرة من المسابقة. سجل السنغالي بابي بادجي، لاعب سموحة، هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 49، ثم أضاف الهدف الثاني أحمد فوزي في الدقيقة 56.



ورفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما ظل الإسماعيلي متذيلاً الترتيب برصيد 4 نقاط. وتعد هذه هي الهزيمة الثامنة للإسماعيلي هذا الموسم، والذي يمتلك 3 ألقاب سابقة على مستوى بطولة الدوري المصري.