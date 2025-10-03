الأفريقي يتصدر الدوري التونسي



اعتلى فريق الأفريقي صدارة الدوري التونسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه مستقبل قابس 1 - 0 مساء الجمعة، وسجل فراس شواط هدف الأفريقي الوحيد والذي جاء في الدقيقة 20، ليحسم 3 نقاط مهمة للفريق خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.



ورفع الأفريقي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن الملعب التونسي الوصيف ونقطتين عن الترجي التونسي الثالث، قبل اكتمال منافسات الجولة.



وفي مباراة أخرى تعادل نجم المتلوي 1 - 1 مع ضيفه اتحاد بن قردان، حيث تقدم الضيوف أولاً عن طريق آدم الطاوس في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد أولاد الباهي لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وكانت المباراة قد شهدت حالتي طرد، بواقع بطاقة حمراء في كل فريق، حيث نال محمد جاسمي بطاقة حمراء في الدقيقة 24 من جانب نجم المتلوي، في حين حصل إياد الطويس على بطاقتين صفراوين ليتم طرده هو الآخر في الدقيقة 81.



رفع نجم المتلوي رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، مقابل 7 نقاط لاتحاد بن قردان في المركز الـ13.