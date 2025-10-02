قمة الترجي والنجم تخطف الأنظار في الدوري التونسي



تتجه الأنظار في الجولة التاسعة من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم المقرر انطلاقها، الجمعة، نحو مباراة القمة المرتقبة بين الترجي حامل اللقب والنجم الساحلي التي ستُجرى في ختام الجولة.



ويحظى هذا «الكلاسيكو» باهتمام واسع، نظراً لأهميته الكبيرة في صراع المنافسة على الصدارة بين الترجي الذي يرغب في استثمار صحوته ومواصلة سلسلة الانتصارات للاقتراب من صدارة الدوري، وبين النجم الذي يسعى بدوره إلى تجاوز أزمته بتحقيق فوز خارج أرضه على غريمه التقليدي. ويدخل الترجي حامل اللقب المباراة في المركز الثاني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، متأخراً بنقطة واحدة عن الملعب التونسي متصدر الدوري، في حين يدخل النجم بتسع نقاط في رصيده وضعته في المركز 11. ورغم أن الأفضلية ترجح كفة الترجي الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري مقابل تذبذب نتائج النجم، فإن التكهن بنتيجة المباراة صعب لخصوصية المنافسة بين الفريقين. وفي حال فوز الترجي في هذه القمة سيرفع رصيده إلى 20 نقطة وسيمنحه ذلك دفعة معنوية في صراع الانفراد بالصدارة، خاصة أن منافسه المباشر الملعب التونسي المتصدر تنتظره مواجهة صعبة ضد الترجي الجرجيسي يوم السبت.



في المقابل، إذ نجح النجم في العودة بنقاط الفوز، فسيصل إلى 12 نقطة ويتجاوز أزمة النتائج والأداء من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب إهدار النقاط منذ بداية الموسم رغم التحسن الطفيف أخيراً بتحقيق انتصار على مستقبل سليمان والتعادل أمام الملعب التونسي. وأكد شمس الدين الذوادي المدرب المساعد للترجي في تصريح إعلامي عقب فوز الترجي 3-صفر على مستقبل المرسى، أن الفريق عاد لتوازنه، خاصة في الخط الأمامي بفضل نجاعة المهاجم الجديد فلوريان دانهو وتألق الجزائري يوسف البلايلي وبقية المجموعة. وقال «نحن في الطريق الصحيح من أجل استعادة مكانتنا في الدوري والمنافسة مجدداً على اللقب».



من جانبه شدد محمد علي نفخة الذي تولى قيادة النجم مؤقتاً خلفاً للسعد الدريدي الذي غادر الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية، على أن هناك «الكثير من الأخطاء التي يجب إصلاحها وهذا يأتي عبر العمل المتواصل وتعزيز الحضور الذهني للاعبين ليستعيدوا الثقة ويحققوا المطلوب وهو العودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي في سباق الدوري». وتنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة التاسعة بمباراتين إذ يحل النادي الإفريقي المنتشي بفوزه 2-صفر على اتحاد بنقردان ضيفاً على مستقبل قابس الذي ما زال يبحث عن فوزه الثاني في الموسم. ويأمل الإفريقي بقيادة شيخ المدربين التونسيين فوزي البنزرتي للعودة بنقاط الفوز وتشديد الملاحقة على منافسيه المباشرين في الصدارة. ويحتل الإفريقي المركز الرابع برصيد 16 نقطة، متساوياً مع الجرجيسي الثالث، في حين يحتل مستقبل قابس المركز قبل الأخير بست نقاط.



وفي اليوم نفسه يستضيف نجم المتلوي منافسه اتحاد بنقردان. وتستأنف الجولة يوم السبت بثلاث مباريات أخرى، إذ يلتقي الأولمبي الباجي مع مستقبل المرسى ومستقبل سليمان مع النادي البنزرتي، إضافة إلى القمة التي ستجمع الملعب التونسي والترجي الجرجيسي. وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد بمباريات الاتحاد المنستيري مع شبيبة العمران وشبيبة القيروان مع النادي الصفاقسي إلى جانب قمة الترجي والنجم.