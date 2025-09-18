الزمالك يستعيد صدارة الدوري المصري بالفوز على الإسماعيلي



استعاد فريق الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم الخميس على الإسماعيلي 2 - 0 ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

واستفاد الزمالك من انتصاره الثاني توالياً، بعدما هزم المصري 3 - 0 في الجولة الماضية، لينقض مرة أخرى على صدارة الترتيب رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن المصري، الذي كان قد هزم غزل المحلة 2 - 1 مساء أمس الأربعاء.



ولم يجد الزمالك صعوبة كبيرة في التغلب على الإسماعيلي الذي يعاني على غرار الموسم الماضي، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية، إذ يقبع الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فيما لم يسجل سوى هدف وحيد منذ بداية الموسم الحالي، ليكون أضعف هجوم في المسابقة.

تقدم الزمالك مبكراً في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء سجلها بنجاح عبدالله السعيد، بعد إعاقة للبرازيلي جوان بيزيرا أمام المرمى.



وأضاع بيزيرا هدفين محققين في الشوط الأول بتسديدتين مرت الأولى بجوار القائم، بينما اصطدمت الثانية في العارضة، بينما أضاع الفلسطيني عدي الدباغ فرصة سانحة للتسجيل من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من عبدالله السعيد.



وفي الشوط الثاني واصل الزمالك فرض أفضليته واستطاع الدباغ أن يعوض الفرصة الضائعة، من خلال هدف سجله في الدقيقة 56 بعد استغلال لخطأ من آخر مدافعي الإسماعيلي محمد عمار، لينفرد مهاجم الفريق الأبيض بمرمى عبدالله جمال، ويضع الكرة في الشباك من فوق الحارس.



ويلعب الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضد الجونة بالقاهرة، في الجولة الثامنة، بينما يلعب الإسماعيلي أمام إنبي الأربعاء على ملعب الأخير.

وفي مباراة أخرى تعادل إنبي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 - 2.