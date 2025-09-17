فوز الصفاقسي والأفريقي في الدوري التونسي



قلب فريق الصفاقسي الطاولة على ضيفه اتحاد بن قردان وهزمه بنتيجة 2-1، بينما تغلب الأفريقي على مضيفه شبيبة العمران بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.



تقدم بن قردان بهدف عبدالوهاب باكوش في الدقيقة 45، ورد أصحاب الأرض بهدفين من ركلتي جزاء سجلهما هشام بكار في الدقيقتين 80 و98، ليحقق الصفاقسي فوزه الثاني هذا الموسم.



ورفع الصفاقسي رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بن قردان عند 5 نقاط في المركز 12، أما الأفريقي فانتزع الفوز خارج ملعبه بثلاثية سجلها فيليب كينزومبي وفراس شواط وعلي يوسف في الدقائق 10 و40 و79.



رفع الأفريقي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن الترجي الجرجيسي ثاني الترتيب الذي خسر أمام الاتحاد المنستيري بنتيجة صفر/1 في مباراة بالتوقيت نفسه.

ورفع المنستيري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.



وفي مواجهة رابعة، فاز البنزرتي على مستقبل قابس بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد قابس عند 5 نقاط في المركز 13.