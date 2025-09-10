6 أندية سعودية تنفق 82. 529 مليون يورو في الانتقالات الصيفية



أنفقت 6 أندية سعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أبوابها مساء الثلاثاء، 3. 2 مليار ريال، تصدرهم نادي القادسية لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن مصاريف نادي القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بلغت 06. 124 مليون يورو (2. 545 مليون ريال سعودي)، محتلاً بذلك المرتبة 23 عالمياً، والأول محلياً وعربياً وقارياً.



وضمت قائمة أكثر 50 نادياً في العالم إنفاقاً في فترة الانتقالات 6 أندية سعودية، وهي الهلال في المركز الـ 31 بـ 2. 101 مليون يورو، ونيوم الـ 38 عالميا 1. 89 مليون يورو، والأهلي الـ 42 عالمياً بـ 5. 77 مليون يورو، ثم النصر الـ 43 عالمياً 9. 69 مليون يورو، ثم الاتحاد الـ 45 عالمياً 06. 68 مليون يورو، ليصل إجمالي نفقات الأندية السعودية في القائمة 82. 529 مليون يورو، 3. 2 مليار ريال.



ويتصدر ليفربول الإنجليزي القائمة، حيث أنفق 6. 484 مليون يورو، يليه تشيلسي بـ 1. 328 مليون يورو، ثم الإنجليزي الآخر أرسنال بـ 5. 293 مليون يورو.