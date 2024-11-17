«الأبيض» يدخل أجواء القمة المرتقبة أمام قطر

استأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بأبوظبي، استعداداً للقمة المهمة والمنتظرة أمام شقيقه المنتخب القطري، بعد غد الثلاثاء، على استاد آل نهيان، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان «الأبيض» حقق فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب منتخب قيرغيزستان، يوم الخميس الماضي، في الجولة الخامسة للتصفيات، والذي أنعش آماله في المجموعة من جديد بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، خلف إيران متصدرة المجموعة بـ13 نقطة، وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني بـ10 نقاط، ويأتي المنتخب القطري رابعاً برصيد 7 نقاط، وقيرغيزستان خامساً بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب كوريا الشمالية المجموعة بنقطتين.

وأدى المنتخب الوطني تدريبات الاستشفاء، أول من أمس، الجمعة، للاعبين الذين خاضوا مباراة قيرغيزستان، فيما خاض بقية العناصر تدريباتها بصورة اعتيادية، حيث بدأ المنتخب، أمس، فعلياً الدخول في أجواء القمة التي لا بديل فيها كذلك عن الفوز لاستثمار الانتصار الأخير والإبقاء على حظوظ التأهل المباشر من المركز الثاني على أقل تقدير.

وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية نظراً لضيق الوقت الفاصل بين مباراتي قيرغيزستان وقطر، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على دراسة المنتخب القطري في مباراته الأخيرة مع أوزبكستان التي نجح خلالها «العنابي» في الفوز في خطف الفوز 3-2 في الثواني الأخيرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وإعطاء تعليمات للاعبين خلال المحاضرات الفنية المستمرة حول أداء منتخب قطر من أجل تحجيم قدراته.

ويخوض، اليوم، «الأبيض» مرانه الأساسي يضع من خلاله المدير الفني الملامح الأساسية على خطة وتشكيلة القمة على ضوء دراسته للمنافس، فيما لم تتضح الصورة بخصوص المدافع خليفة الحمادي الذي خرج مصاباً عقب نهاية الشوط الأول من مواجهة قيرغيزستان.

وإن كان يبدو أن إصابته طفيفة، لكن المدير الفني يملك خيارات عدة بعدما دفع بكوامي بديلاً للحمادي عقب إصابته، والظهور الجيد لمحمد العطاس الذي بدأ أساسياً في المباراة الماضية.

وساد معسكر المنتخب الوطني أجواء إيجابية وارتفعت المعنويات بعد العرض القوي الذي قدمه «الأبيض» مكنه من الفوز على قيرغيزستان، وبعد أن خدمته نتائج الجولة بفوز قطر على أوزبكستان، وبات ارتفاع حظوظ «الأبيض» في التأهل للمونديال عبر المرحلة الثالثة مباشرة مشروطاً بضرورة تحقيق الفوز على قطر لفض الشراكة على المركز الثالث، والبقاء على مقربة من منتخب أوزبكستان الذي يلاقي كوريا الشمالية في الجولة المقبلة.

ويسعى بينتو إلى علاج تصحيح بعض الجوانب على المستويين الدفاعي والهجومي نظراً لاختلاف قوة المنافس ما بين قيرغيزستان وقطر، ولكنه في الوقت نفسه يعول على استمرار تألق حارب عبدالله اللافت، وظهور فابيو ليما بمستوى مميز، والدور المهم الذي يقوم به كايو كانيدو في الخط الأمامي رغم عدم تسجيله مع «الأبيض» في المرحلة الثالثة للتصفيات، ولتأكيد تفوقه على قطر بعد فوزه خارج قواعده على «العنابي» في الجولة الأولى بثلاثة أهداف.